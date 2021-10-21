"Барселона" продлила контракт с Ансу Фати, установив отступные в 1 млрд евро

Крайний нападающий Анссумане Фати Фото: REUTERS

Футбольный клуб "Барселона" объявил о согласовании нового контракта с крайним нападающим Анссумане Фати. Договор с 18-летним спортсменом будет продлен еще на шесть лет - до 30 июня 2027 года.

Процедура подписания нового контракта назначена на четверг, 21 октября. В документе пропишут, в том числе, сумму отступных за Фати - она составит 1 миллиард евро.

Напомним, что футболист является воспитанником клубной академии и дебютировал в основной команде в 2019 году. В текущем сезоне он забил 2 гола за 3 матча в Ла Лиге, сообщает "КП-Спорт".

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