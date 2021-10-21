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Общество21 октября 2021 2:28

"Барселона" продлила контракт с Ансу Фати, установив отступные в 1 млрд евро

Футболист является воспитанником клубной академии
Наталья Смирнова
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Крайний нападающий Анссумане Фати

Крайний нападающий Анссумане Фати

Фото: REUTERS

Футбольный клуб "Барселона" объявил о согласовании нового контракта с крайним нападающим Анссумане Фати. Договор с 18-летним спортсменом будет продлен еще на шесть лет - до 30 июня 2027 года.

Процедура подписания нового контракта назначена на четверг, 21 октября. В документе пропишут, в том числе, сумму отступных за Фати - она составит 1 миллиард евро.

Напомним, что футболист является воспитанником клубной академии и дебютировал в основной команде в 2019 году. В текущем сезоне он забил 2 гола за 3 матча в Ла Лиге, сообщает "КП-Спорт".

Как ранее писал сайт kp.ru, главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал проигрыш "Ювентусу". Встреча в Лиге Чемпионов закончилась счетом 1:0 в пользу итальянского гранда.