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В мире21 октября 2021 2:51

Беспилотники обстреляли базу США в сирийском Эт-Танфе

После ракетного обстрела базы раздалось несколько взрывов
Наталья Смирнова
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Несколько взрывов раздалось в районе расположения базы на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании

Несколько взрывов раздалось в районе расположения базы на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании

Фото: REUTERS

Военная база США, находящаяся на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, была атакована беспилотниками. Инцидент произошел в среду, 20 октября, в сирийском пограничном городе Эт-Танф.

По данным телеканала Al Mayadeen, после ракетного обстрела базы раздалось несколько взрывов. Пока неизвестно, какой урон был нанесен в материальном плане и есть ли после нападения пострадавшие. Данная информация пока уточняется.

Предполагается, что атаку провели не менее пяти беспилотников. Об этом сообщил представитель американского военного командования в Багдаде.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 20 октября, мощный взрыв прогремел в центре Дамаска, у моста "Раис", поблизости от гостиницы Дамароуз. По предварительным данным, сработали два взрывных устройства.