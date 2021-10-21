Пушков заявил, что Польша проиграла в газовой войне с Россией из-за эмоций и гордыни

Сенатор РФ Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию газовыми поставками из РФ в Европу, против которых долгое время выступала Польша. Парламентарий отметил, что в итоге Варшава проиграла войну против "Северного потока - 2".

Свое мнение о ситуации с энергетическим кризисом в Европе Пушков выразил в Telegram.

"Варшава, судя по всему, проиграла по всем статьям. Ее длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей. В итоге одинокая Варшава возмущается, безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, но выходит у нее жалко, мстительно - и снова бессмысленно", - написал сенатор.

По мнению Пушкова, во внешней политике Польша ориентируется на эмоции, гордыню и "синдром жертвы". Поэтому, считает сенатор, "таков и результат" действий, которые совершают власти страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр климата и окружающей среды республики Польши Михал Куртыка направил заместителю председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер письмо с призывом расследовать ситуацию с ростом цен на газ в Европе и принять меры для стабилизации ситуации.