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В мире21 октября 2021 5:19

Дональд Трамп объявил о создании собственной медиагруппы и соцсети

Главная миссия новой медиагруппы - "дать голос каждому"
Наталья Смирнова
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Экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG). По ее началом он собирается разработать новую социальную сеть с названием "TRUTH social".

Как сообщается в пресс-релизе, медиагруппа Трампа должна стать соперником "либерального медиаконсорциума" и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины.

"Я создал TRUTH Social и TMGT, чтобы дать отпор тирании технологических гигантов", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что главная миссия новой медиагруппы - "дать голос каждому".

Как ранее писал сайт kp.ru, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Вместе с тем, обнародовать свое решение политик не спешит, ссылаясь на возможные трудности.