Дональд Трамп объявил о создании собственной медиагруппы и соцсети

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG). По ее началом он собирается разработать новую социальную сеть с названием "TRUTH social".

Как сообщается в пресс-релизе, медиагруппа Трампа должна стать соперником "либерального медиаконсорциума" и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины.

"Я создал TRUTH Social и TMGT, чтобы дать отпор тирании технологических гигантов", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что главная миссия новой медиагруппы - "дать голос каждому".

Как ранее писал сайт kp.ru, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Вместе с тем, обнародовать свое решение политик не спешит, ссылаясь на возможные трудности.