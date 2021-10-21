Советник офиса Зеленского поставил Украину выше Германии по военной мощи

Алексей Арестович подчеркнул, что Украина идет в НАТО "не как проситель с протянутой рукой" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности страны вступить в НАТО. По его мнению, Украина могла бы стать четвертым по силе государством в Североатлантическом альянсе.

Арестович в эфире телеканала "Наш" подчеркнул, что Украина идет в НАТО "не как проситель с протянутой рукой", а как страна, которая многое может дать Альянсу. В частности - преумножить его силу.

"Мы добавим [НАТО] огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту", - заявил Арестович.

При этом он не стал объяснять, в чем украинская армия превосходит армии других стран-участниц НАТО - Германии, Италии, Польши и ряда прочих.

Как ранее писал сайт kp.ru, возможное вступление НАТО в Украину станет наихудшим сценарием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.