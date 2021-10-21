Четыре человека погибли в ДТП с автобусом во Владимирской области

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса и большегруза. По предварительным данным, шесть человек пострадали, четверо погибли.

Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, авария произошла в четверг, 21 октября, в 3:30. Автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со стоящим на обочине большегрузом Scania.

"По состоянию на 05:00 иск известно о четырех погибших и шести пострадавших", - говорится в сообщении УМВД.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных органов. Информация о деталях инцидента уточняется.

Как ранее писал сайт kp.ru, следователи просят помощи в расследовании ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло 3 октября на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. В ведомство выясняют точное количество пострадавших во время аварии.