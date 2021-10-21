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Общество21 октября 2021 6:48

Правительство выделит более 231 млрд рублей на выплаты учителям в 2022-2024 годах

Сумма, которую каждый регион получит на выплаты учителям, зависит от ряда параметров
Наталья Смирнова
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Деньги пойдут на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство

Деньги пойдут на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство России выделит из федерального бюджета более 231 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство. Об этом сообщается в документе о правилах предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на данные цели в рамках госпрограммы "Развитие образования".

Отмечается, что учителям в регионах будут выплачивать за классное руководство по 5 тысяч рублей ежемесячно. В 2022 году на это будет выделено около 74,2 млрд рублей, в 2023 году - почти 77,9 млрд рублей, в 2024 году - порядка 79,2 млрд рублей.

Сумма, которую каждый регион получит на выплаты учителям, зависит от ряда параметров, среди которых районные коэффициенты, процентные надбавки и страховые взносы, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность распространения "дальневосточной ипотеки" на врачей и учителей, который проработали в ДФО не менее пяти лет.