Последние новости на утро 21 октября: Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой Фото: REUTERS

Последние новости на утро 21 октября 2021 года. Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса.

Правительство России выделит из федерального бюджета более 231 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство в 2022-204 годах.

В городе Шэньян на северо-востоке Китая прогремел взрыв в помещении ресторана. Причиной могла стать утечка газа. В результате инцидента один человек погиб, 33 пострадали.

Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса и большегруза. По предварительным данным, шесть человек пострадали, четверо погибли.

Глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности страны вступить в НАТО. По его мнению, Украина могла бы стать четвертым по силе государством в Североатлантическом альянсе.

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG). Под ее началом он собирается разработать новую социальную сеть с названием "TRUTH social".

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию газовыми поставками из РФ в Европу, против которых долгое время выступала Польша. Парламентарий отметил, что в итоге Варшава проиграла войну против "Северного потока - 2".

Телеведущая Ксения Собчак прошла процедуру допроса в сочинском УВД. Она является свидетелем по делу о смертельном ДТП в Краснодарском крае, которое произошло 9 октября 2021 года.

Новая правящая коалиция Чехии представила свой проект с планами по ведению внешней политики. В нем, в частности, предусматривается ревизия отношений с Россией и Китаем.

Власти Великобритании и Украины ведут переговоры по вопросу продажи вооружений. Киев хочет закупить за рубежом, в частности, высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля" Brimstone.

Тюменский боксёр Илья Медведев, который бросился в схватку с напавшим на его друзей медведем, находится в искусственной коме. Дикий зверь напал на спортсмена с приятелями когда те рыбачили в Уватском районе.

По данным общественников, 89% рыбных консервов на полках российских магазинов являются некачественными и не соответствуют обязательным требованиям к потребительской информации.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал прогноз по уровню вакцинации россиян в ближайшем будущем. По его мнению, через два месяца в стране прививку от коронавирусной инфекции поставят до 60% населения.