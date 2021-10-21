Врачи назвали сухой кашель одним из признаков коронавируса

Сухой кашель может быть симптомом не только коронавируса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

68% заболевших коронавирусной инфекцией жаловались на сухой кашель, сообщает британское издание Mirror со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, он отличается тем, что "исходит из легких" и при этом не выделяется мокроты. В то же самое время эксперты отметили, что такой кашель может свидетельствовать и других заболеваниях, например, астме или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Кроме того, это может возникать у курильщиков либо аллергиков.

Медики посоветовали не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Если кашель долго не прекращается или сопровождается лихорадкой и утратой обоняния, рекомендуется пройти ПЦР тест на коронавирус.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что одышка является самым опасным симптомом коронавирусной инфекции.

Специалист заметил, что потеря обоняния была самым характерным признаком коронавируса, однако ситуация изменилась с распространением новых штаммов. Пациенты стали реже жаловаться на отсутствие обоняния. А такие симптомы, как кашель и высокая температура, мало отличаются от симптомов ОРВИ. Это осложняет диагностику коронавируса.