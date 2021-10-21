Ученые предсказали, что изменение климата ударит по миру сильнее пандемии коронавируса

Iтормы, наводнения, аномальная жара и засуха отнимают жизни миллионов людей Фото: REUTERS

Специалисты в области здравоохранения из разных стран подписали петицию к участникам конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в начале ноября в Глазго, сообщает издание Phys.org.

В обращении ученые и медики подчеркнули, что глобальное потепление ударит по здоровью населения планеты сильнее, чем пандемия коронавируса, если не принять все возможные меры по сдерживанию изменения климата.

Ученые отметили, что последствия повышения средней температуры на Земле можно наблюдать уже сейчас: штормы, наводнения, аномальная жара и засуха отнимают жизни миллионов людей.

Авторы петиции призвали участников конференции ООН принять меры противодействия глобальному потеплению. В их числе развитие чистой энергетики, сокращение выбросов парниковых газов, "низкоуглеродную" систему здравоохранения и другие меры, направленные на сохранение здоровья людей.

Как ранее писал сайт kp.ru, согласно докладу одного из самых авторитетных источников по вопросам состояния атмосферы Земли – Всемирной метеорологической организации ООН – в ближайшем будущем мир столкнется с глобальным водным кризисом.

В этом же докладе говорится, что с 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями и потопами, выросло на треть (34%) по сравнению с двумя десятилетиями прошлого века. Почти на столько же (29%) увеличилось количество бедствий, связанных с засухой – прежде всего в Африке, Северной Америке и Азии.