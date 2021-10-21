Более миллиарда прививок от коронавируса сделали в Индии

Полностью вакцинирована почти треть от общего числа совершеннолетних индийцев Фото: REUTERS

Индия перешагнула рубеж в миллион прививок о коронавируса, заявил директор Национального управления здравоохранения Р.С. Шарма.

По его словам, хотя бы один комплект вакцины введен 75% взрослого населения страны. Полностью вакцинирована почти треть от общего числа совершеннолетних индийцев.

"Мы делаем до 700 прививок в секунду", - констатировал Шарма.

Отметим, что на сегодняшний день в Индии разрешено применение трех вакцин от коронавирусной инфекции - индийского варианта "оксфордского" препарата под названием CoviShield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, местного Covaxin и российского "Спутник V".

Как ранее писал сайт kp.ru, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Индии в мае 2021 года.