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Здоровье21 октября 2021 8:53

Более миллиарда прививок от коронавируса сделали в Индии

Около 75% взрослого населения получило хотя бы одну дозу вакцины
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Полностью вакцинирована почти треть от общего числа совершеннолетних индийцев

Полностью вакцинирована почти треть от общего числа совершеннолетних индийцев

Фото: REUTERS

Индия перешагнула рубеж в миллион прививок о коронавируса, заявил директор Национального управления здравоохранения Р.С. Шарма.

По его словам, хотя бы один комплект вакцины введен 75% взрослого населения страны. Полностью вакцинирована почти треть от общего числа совершеннолетних индийцев.

"Мы делаем до 700 прививок в секунду", - констатировал Шарма.

Отметим, что на сегодняшний день в Индии разрешено применение трех вакцин от коронавирусной инфекции - индийского варианта "оксфордского" препарата под названием CoviShield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, местного Covaxin и российского "Спутник V".

Как ранее писал сайт kp.ru, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Индии в мае 2021 года.