ТюмГУ проведет онлайн-курс по индивидуализации образования

Фото предоставлено управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

В онлайн-курсе собран весь опыт формирования индивидуальных образовательных траекторий в ТюмГУ: уроки, выводы, кейсы и лайфхаки. Главная цель курса – распространить практику ИОТ и помочь коллегам не допустить ошибок.

Участников ждут пять недель совместной работы: видеолекции, подробные интерактивные вебинары и консалтинговая поддержка от экспертов ТюмГУ.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук:

"В курсе мы аккумулировали весь опыт формирования индивидуальных образовательных траекторий в университете. Собрали технологии, опыт, практики ИОТ, теперь мы готовы искренне делиться и подсказывать вузам как действовать так, чтобы не допустить ошибок. Главное, мы прошли этот колоссальный путь индивидуализации с одной целью, чтобы наши студенты стали более конкурентными. Мне кажется, что они готовы к разных вызовам, так как еще во время студенчества погружены в нестандартные условия, сами формируют свои образовательные траектории и понимают, что их профессиональная карьера зависит от полученных знаний и умения развиваться быстро, динамично и высоко держать планку".

Преподаватели курса расскажут:

В новом потоке будет еще больше информации про прохождение аккредитации, так как по опыту предыдущих двух потоков, эта информация важна и необходима для большинства участников.

Слушатели, полностью прошедшие программу курса, получат удостоверение о повышении квалификации.

Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) – один из основных элементов трансформации образовательного процесса в ТюмГУ. Переход на новый формат стал вызовом для всего университета. Будучи первопроходцами, в ТюмГУ на протяжении нескольких лет выстраивалась стратегия изменений, которую сейчас готовы передать другим российским университетам. В июле этого года Тюменский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности. А это значит, что индивидуализация образования в рамках федеральных государственных стандартов возможна.

«Отмечу, что идея создания обучающей программы – не наша. Инициировали ее сами университеты-партнеры, которые заинтересованы в развитии индивидуальных образовательных траекторий у себя в регионах, – рассказывает руководитель программы развития Тюменского государственного университета Таисья Погодаева. – На сегодняшний момент курс прошли 40 университетов: представители проекта 5-100, опорные, федеральные университеты, в том числе столичные, – МФТИ, МИФИ, РУДН. География слушателей – от Крыма до Томска, от Мурманска до Северного Кавказа».

Записаться на курс и ознакомиться со всей информацией можно на сайте.