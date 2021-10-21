22 октября 2021 в Москве ожидают самую теплую ночь за 73 года

Ночь 22 октября 2021 года в столице России может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений Фото: Александр КУЛИКОВ

Ночь на пятницу, 22 октября, станет для этой даты самой теплой за 73 года, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, температура в российской столице в ночное время может достигать рекордных +11 градусов.

"Это будет абсолютный температурный рекорд за ночь для 22 октября по крайней мере за всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ, которая ведёт свою историю с 1948 года, то есть за 73 года ближайшая ночь будет самой тёплой", - констатировал синоптик.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Москву придет потепление. Метеоролог уточнил, что к выходным в Москве и области столбики термометров поднимутся до 15 тепла. Это аномальная погода для конца октября и она на 4 градуса превышает норму.