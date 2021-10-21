МВД обяжет мигрантов получать единый документ с биометрией

В 2022 году намечен запуск специального приложения, которое позволит мигрантам оформлять медицинскую страховку, жилье, трудовой договор и другие государственные услуги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов в беседе с "Российской газетой" рассказал, что иностранцев, прибывающих в Россию обяжут получать единый документ с чипом, который будет содержать персональные данные и биометрию мигранта.

"Такой документ будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными гостя, а также информацию о его действующем статусе, выданной ему визе, сроке ее действия и другие сведения", - рассказал он изданию.

В 2022 году намечен запуск специального приложения, которое позволит мигрантам оформлять медицинскую страховку, жилье, трудовой договор и другие государственные услуги.

"Там не все будет госуслугами. Скорее, это будет цифровое государственно-частное партнерство - частные услуги тоже будут представлены. Например, покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья", рассказывал зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приезжающим на работу в РФ гражданам других стран СНГ необходимо как минимум знать русский язык. Он назвал русский язык одним из звеньев, которые связывают страны СНГ, наряду с общей историей, духовными корнями, глубоким переплетением культур и традиций, передает Life.ru