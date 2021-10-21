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Происшествия21 октября 2021 10:37

Во Франции задержали мужчину, который обезглавил и выпотрошил, предположительно, своего деда

Подозреваемого поймали, когда на его странное поведение обратили внимание горожане
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Пенсионера обезглавили и выпотрошили

Пенсионера обезглавили и выпотрошили

Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемого в особо жестоком убийстве пожилого человека в коммуне Боллен. Как сообщает телеканал BFM TV, пенсионера обезглавили и выпотрошили.

Мужчина обратил на себя внимание жителей города Сен-Поль-Труа-Шато, когда поздним вечером начал настойчиво стучать в дверь одного из жильцов. Прибывшие жандармы его задержали, а позднее установили его связь с кровавым преступлением.

Прокурор Карпантра заявил, что жертва принадлежит к кругу семьи, близкой к подозреваемому. Источник издания уточнил, что задержанный приходится внуком погибшему мужчине.

Как ранее писал сайт kp.ru, кровавая семейная драма случилась днём 14 октября в многоэтажке на улице Академика Пилюгина на юго-западе Москвы. Крики и грохот привлекли внимание соседей, которые позвонили в службу спасения. Прибывшие сотрудники Росгвардии выяснили, что деда зарезала собственная внучка.