Депутат Милонов предложил проводить в российских школах обязательное психологическое тестирование учащихся Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ввести в школах регулярные психологические тестирования для учащихся. Свое предложение он направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Парламентарий объявляет свою позицию тем, что в последнее время участились случаи детского и подросткового насилия в образовательных учреждениях.

Профилактика будет лучшим способом защиты школьников. Но сегодня в школах механизм психологического и психиатрического мониторинга налажен достаточно слабо. Хотя это помогло выявлять склонность учащихся к жестокому поведению.

Депутат обращает внимание, что в учебных заведениях силовых и специальных служб вопросу психологического контроля уделяют большое внимание. Эту же практику стоит применить в образовательных учреждениях.

Причем проводить психологическое тестирование учащихся нужно на регулярной основе. Тогда удастся избежать «многих случаев вспышек насилия».

В связи с вышеизложенным парламентарий просит министра рассмотреть возможность введения в образовательных учреждениях страны регулярных психологических тестирований для всех без исключения. Проводить их предлагается два-три раза в год.

- Это поможет выявлять и оказывать помощь тем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни, — цитирует RT текст обращения.

Аналогичная возможность рассматривается в Минобрнауки. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала исследовать на агрессивность и склонность к насильственным действиям учащихся,пишет газета "Известия".

За последние три года в России произошло 58 различных происшествий в образовательных учреждениях страны. Эксперты признают, что подростки стали более жестокими и агрессивными.

Психологи уверены, что главная проблема детского насилия - это невнимательность со стороны взрослых, сообщает "360".