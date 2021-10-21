Постпред России не исключил возможность выхода из ОЗХО

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред РФ Александр Шульгин ответил на вопрос о возможности выхода Москвы из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

"Это не очень простой вопрос, здесь надо просчитать массу факторов, плюсы и минусы нашего дальнейшего членства и выхода из организации", - констатировал Шульгин, уточнив, что только после полного анализа можно будет принимать решение.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия направила в ОЗХО демарш в связи с заявлениями западных стран в ее адрес по делу блогера Алексея Навального. В нем Москва просит ОЗХО предоставить видеозаписи отбора биопроб у Навального в германской клинике "Шарите".

Как отмечается в демарше, Германия упорно навязывает миру версию о том, что Навальный был якобы отравлен. Эти заявления немецкой стороны активно поддерживаются США, Великобританией, Францией и Швецией, подчеркнули в российском МИД. Кроме того подчеркивается, что Германия препятствует Москве в расследовании инцидента, отказываясь от сотрудничества под надуманными предлогами.