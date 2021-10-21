В RT DE рассказали, как пытаются восстановить удаленные YouTube немецкие каналы

Токтосунова добавила, что к моменту подачи ходатайства, в суде уже лежало возражение от Google с причинами, по которым нельзя выносить решение в пользу RT DE Фото: Анастасия Осипова

Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что они направили досудебное письмо в Google о восстановлении каналов, удаленных YouTube. Об этом в четверг, 21 октября 2021 года сообщает RT.

"Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE. Временный судебный запрет — это такая быстрая мера для защиты. Если у истца есть основания, то решение может быть вынесено за пару дней или даже за пару часов. Ответчик, конечно, может оспорить это решение", - рассказала она.

Токтосунова добавила, что к моменту подачи ходатайства, в суде уже лежало возражение от Google с причинами, по которым нельзя выносить решение в пользу RT DE. Теперь они должны ознакомиться с данным документом и представить свои аргументы до 26 октября.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT: RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без возможности восстановления. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что могут быть приняты меры по принуждению платформы к выполнению законов РФ, сообщает телеканал "360".