В Киеве пообещали, что Украина придаст мощи НАТО в случае вступления в альянс

В Киеве заявили, что Украина придаст мощи НАТО в случае вступления в альянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Незалежная придаст мощи НАТо в случае вступления в альянс.

- Технически мы готовы (вступить в НАТО), конечно. Более того, мы придадим мощности НАТО. Нужно понимать, мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи. Потому что, кроме Соединенных Штатов, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере по сухопутному компоненту, и принятие Украины в НАТО — это точно также означает и новые возможности для НАТО, — сказал Арестович в эфире телеканала "НАШ".

Он отметил, что все страны-члены НАТО, кроме двух, поддерживают вступление Украины в альянс.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление в состав Североатлантического альянса Украины и Грузии. При этом он признался, что если и вести речь о возможности становления этих стран членами альянса, то, вероятнее всего, "завтра это не случится".