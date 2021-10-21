В России 21 октября 2021 выявлено 36 339 новых заболевших коронавирусом

Наибольшее число заболеваний выявлено в Москве Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено 36 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. При этом у 3 230 (8,9%) болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 7 897 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 3 280 заболеваний. Третье место у Московской области – 2318 новых пациентов.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России возросло до 8 131 164 человек. Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели от болезни 25 895 пациентов, умерли - 1 036. Всего количество выздоровевших пациентов увеличилось до 7 091 607, умерших – до 227 389.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач-иммунолог Николай Крючков оценил опасность от нового штамма коронавируса AY.4.2, случаи которого фиксируют уже и в России. Новый подвид на 15% заразнее штамма "дельта", разновидностью которого он и является.