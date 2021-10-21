В ГИБДД рассказали, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают дети

Наибольшему риску травматизма при ДТП подвержены подростки в возрасте от 10 до 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московской Госавтоинспекции рассказала, что основными нарушениями ПДД детьми стали переход в неустановленном месте и вне пешеходного перехода, нарушение требований сигнала светофора и неожиданный выход из-за припаркованного транспортного средства, сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что наибольшему риску травматизма при ДТП подвержены дети в возрасте от 10 до 15 лет. За 2021 год в Москве зарегистрировали 338 происшествий, в которых пострадали 352 ребенка-пешехода, из них по собственной неосторожности травмировались 127 человек.

В ГИБДД добавили, что чаще всего автомобилисты не соблюдали правила проезда пешеходных переходов, игнорировали сигналы светофора и нарушали правила движения по дворовой территории и жилой зоне.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что в Москве с начала года количество ДТП с такси сократилось на 15%. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси и раненых в таких авариях людей также сократилось на 0,2 и 0,5% соответственно, передают "Известия".