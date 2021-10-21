Космонавт Олег Котов, встречавший на Земле Шипенко и Пересильд, рассказал, как они будут восстанавливаться Фото: Роскосмос

17 октября киноэкипаж Клим Шипенко и Юлия Пересильд вернулись на Землю. Они успешно сняли материал для фильма «Вызов» на МКС и теперь восстанавливаются после полета.

Олег Котов, космонавт, участник трех полетов к МКС, врач, Герой России рассказал, как себя чувствуют Юлия и Клим и что произошло с их организмом в космосе.

- Состояние хорошее, никакого отрицательного влияния космический полет на их состояние здоровья не оказал, присутствовали обычные изменения со стороны вестибуло-вегетативной системы, но они проходят з пару дней, - делится врач с Life.ru.

За 12 дней в невесомости в организме не происходит хронических изменений. После приземления достаточно провести в покое пару дней, отдохнуть, поспать, поесть, набрать жидкости обратно, и работоспособность полностью вернется.

Олег Котов отметил, что изначально, когда шел отбор участников полета, обращали внимание на состояние организма. Задача стояла выбрать человека, который максимально легко сможет перенести невесомость и полет.

- За четыре месяца невозможно подготовить организм к невесомости, если он уже не готов. В этом заключаются особенности отбора.

Врач отметил, что режиссер и актриса не успели привыкнуть к невесомости за 12 дней, это слишком малый срок. Адаптация происходит за месяцы. Только тогда человек начинает не задумываясь управлять своим телом и легко перемещаться.

- После возвращения на Землю к привычным условиям возвращаешься за часы или, может быть, дни. Это происходит прямо на глазах: проходит полчаса — один человек, ещё через два часа он уже другой, проходит еще 5–6 часов — совершенно все по-другому, - рассказывает Олег Котов.

Кстати, мышцы в невесомости не ослабевают вовсе. На МКС новички двигаются медленно не из-за слабости, а из-за невозможности управлять своим тело в новом состоянии.

- В космосе самым тяжелым являются вовсе не моменты взлета и приземления, а именно жизнь в невесомости. Чем больше дней проведено на станции, тем ощутимее воздействие на организм. Съемочной группе нет смысла использовать никакие средства профилактики. Они не бегали, не занимались спортом, как постоянный экипаж, - поделился космонавт.

17 октября киноэкипаж и космонавт Олег Новицкий прибыли в Звездный городок в Подмосковье для начала реабилитации после полета. Сроки восстановления будут зависеть от их самочувствия.

Полет прошел успешно, никаких последствий для их здоровья не предвидится. К тому же, съемочная группа осталась довольна - они сняли более 30 часов видео на МКС. Специалисты оценивают затраты на кино в сумму более 5 миллиардов рублей.

Картина станет едва ли не самой дорогой в истории России. А вот ее окупаемость под вопросом, зато эксперты ожидают роста интереса к космическому туризму и отрасли в целом, пишет газета "Известия".