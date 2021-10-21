В России за октябрь 2021 число безработных снизилось на 36 тысяч

В Минтруда назвали количество официально зарегистрированных безработных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число официально зарегистрированных безработных в России снижается. Об этом заявила 21 октября заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, выступая на всероссийском семинаре-совещании «Бюджет-Цифровое будущее».

«У нас на учете в центрах занятости стоит 844 тыс. человек», - цитирует Мухтиярову ТАСС.

Ранее глава Минтруда Анатолий Котяков озвучил такие данные: на 3 октября в Российской Федерации на учете в центрах занятости стояли около 880 тысяч безработных.

В то же время Мухтиярова признала, что есть еще огромное количество безработных, с которыми центры занятости не работают.

«Безработных у нас, по данным Росстата, 3,4 млн граждан, то есть, огромное количество граждан, с которыми мы не коммуницируем, мы до них не дошли", - заявила заместитель министра.

Ранее сообщалось, что рынок труда в России по состоянию на 1 августа вернулся к допандемическому состоянию с уровнем безработицы в 4,5 процента.