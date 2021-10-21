Песков: регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС мешают технические формальности

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская вакцина давно заслуживает регистрации в Европе, но этому мешают технические формальности, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По-прежнему ведомство европейское говорит о нехватке некоторой информации, в рабочем порядке наши и Минздрав, и другие ведомства, и РФПИ занимаются этим, поэтому сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены", - констатировал представитель Кремля.

По словам Пескова, "существуют определенные технологические разногласия" по поводу полноты представленных российской стороной данных, однако Кремль не планирует подключать свой ресурс к процессу сертификации, так как это невозможно, да и не требуется.

Как ранее писал сайт kp.ru, решение о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе отложили до 2022 года в связи с отсутствием части необходимых данных. По данным источника, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начнет экспертизу "Спутника V" не раньше, чем в первом квартале 2022 года.