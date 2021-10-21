Юристы и врачи рассказали, как защитить свои права в больницах и поликлиниках

Пациентов защищает Федеральный закон №323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Врач-онколог, исполнительный директор фонда "Не напрасно" Илья Фоминцев в беседе с сайтом Profile.ru рассказал, что у российских пациентов очень много прав, но потребители медицинских услуг не в курсе своих прав. К примеру, многие не знают о праве на информацию о своем здоровье. Пациентов защищает Федеральный закон №323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

"Пациент может затребовать историю болезни или ее копию, при необходимости - получить консилиум. Клиника обязана предоставить возможность внешнего второго мнения: все это тоже описано в законе.", -приводит пример эксперт.

Он добавил, что в статье 45 закона закреплено право россиян лечиться по ОМС там, где они сочтут нужным. Полис обязательного медстрахования позволяет получать бесплатную помощь на всей территории РФ.

Издание напомнило, что в 2021 году Минздрав утвердил новый порядок оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заверил, что новый порядок позволит пациенту "в максимально короткие сроки получить необходимую помощь вне зависимости от места проживания".

Юрист Галина Горина считает, что права пациента нарушены, он может пожаловаться главврачу лечебного учреждения или сразу в контролирующие органы.

"В большинстве случаев пациенты выигрывают судебные процессы и взыскивают деньги с больниц", - добавила она.

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