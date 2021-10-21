Белоруссия предложила ЕС запретить гражданам ряда государств прилетать в страну

Департамент авиации белорусского Минтранса попросил ЕС запретить гражданам ряда стран прилетать в Беларусь. Фото: Сергей ГАПОН

Департамент по авиации Минтранса Белоруссии заявил, что авиакомпания «Белавиа» никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов. Об этом говорится в комментарии Департамента по поводу введения санкций в отношении «Белавиа».

В комментарии говорится, что самолеты «Белавиа» никогда не летали в Ирак (именно иракцы составляют значительную часть мигрантов, пытающихся проникнуть в ЕС со стороны Белоруссии).

Чтобы бороться с миграционным кризисом, Департамент по авиации предложил ЕС составить список стран, гражданам которых запрещено будет прилетать в Белоруссию.

«Для решения миграционного вопроса, ЕС может принять решение по утверждению перечня отдельных государств, гражданам которых будет запрещено перемещаться на рейсах авиакомпаний, выполняющих полеты в Республику Беларусь. Департамент по авиации, в свою очередь, обязуется опубликовать данный перечень для публичного использования и реализовывать данное решение ЕС», - заявили в Департаменте.

Наплыв мигрантов, которые пытаются нелегально пробраться в страны ЕС через белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы, заставил эти страны объявить режим чрезвычайной ситуации в приграничных регионах. По последней информации, несколько дней назад на белорусско-польской границы нашли мертвого сирийца из числа нелегальных мигрантов.