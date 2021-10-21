В пресс-службе Samsung прокомментировали запрет на продажу смартфонов в России

В компании заявили, что они работают в привычном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе Samsung рассказали изданию "Газета.ru", что решение суда по запрету продаж смартфонов в России еще не вступило в силу и находится на обжаловании.

"Samsung не планирует изменений в операционной деятельности", - заявили в компании и добавили, что сейчас они работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung. Запрет касается моделей от выпущенного в 2017 Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, сообщает Life.ru.

"Российская газета" рассказывала, что компания обжалует решение Арбитражного суда Москвы по делу о патентном споре с компанией Sqwin SA, которая потребовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, так как он нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.