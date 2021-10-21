Захарова заявила об отсутствии фактов против российских дипломатов, высланных НАТО

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Североатлантического альянса нет никаких фактов, свидетельствующих против российских дипломатов, которых выслали из Брюсселя, написала в своем telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 21 октября.

Она подчеркнула, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике холодной войны, и роль генсека НАТО Йенса Столтенберга в этом "разрушительном процессе" значительна.

"Сколько представителей стран НАТО по миру осуществляют разведывательную деятельность под прикрытием дипломатов и журналистов? Считаете это недопустимым - отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО", - обратилась к Столтенбергу Захарова, отвечая на его обвинения в адрес высланных дипломатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Столтенберг на пресс-конференции в четверг, 7 октября, ответил на вопрос о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя. Столтенберг утверждает, что у Североатлантического альянса есть разведданные о том, что высланные дипломаты якобы "являются офицерами разведки".

Напомним, НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на "враждебную деятельность" Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные действия полностью подрывают перспективы возобновления диалога между Россией и НАТО.