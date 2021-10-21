Спрос россиян на жилье в Дубае вырос почти на 208% по сравнению с августом 2020 года

Пик по числу сделок на жилье в ОАЭ пришелся на конец весны 2021 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Специалисты портала Emirates.Estate рассказали, что в августе 2021 года спрос россиян на жилье в Дубае вырос на 13,3% в сравнении с июлем, а в сравнении с августом 2020-го увеличился в три раза (207,8%), сообщает Lenta.ru

"В мае количество запросов оказалось на 17,46% выше среднемесячного значения за восемь месяцев с начала 2021 года и на 149,92% выше среднемесячного значения за весь 2020 год", - рассказали специалисты.

Пик по числу сделок на жилье в Объединенных Арабских Эмиратах пришелся на конец весны 2021 года.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман предположил, что произойдёт с ценами на недвижимость в России в ближайший год. По его мнению, вероятнее всего, в течение ближайшего года ожидается стагнация цен на данном рынке с возможностью их проседания на 5-10%, передает RT.