Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести нерабочие дни дома

Жителей страны призвали оставаться дома, не планировать поездок и ограничить контакты с другими людьми / Фото: Shutterstock

Роспотребнадзор обратился к россиянам с рекомендациями по мерам безопасности во время нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.

В частности, жителей страны призвали оставаться дома, не планировать поездок и ограничить контакты с другими людьми. Только тогда объявленные выходные будут иметь положительный эффект на эпидемиологическую обстановку в стране.

"Если избежать контактов и поездок не получается, помните о простых, но очень эффективных мерах, которые нужно соблюдать - используйте маски, антисептики, старайтесь избегать места массового скопления людей", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021.

В связи с этим в Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить эти дни каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику.