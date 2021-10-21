Радиационный фон в Ростовской области не превышает нормы после отключения энергоблока на АЭС

Уровень радиации рядом с атомной электростанцией не превышает средних значений / Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Уровень радиационного фона в Ростовской области составляет 0,10-0,12 мкЗв/ч, что соответствует средним значениям многолетних наблюдений в регионе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что ведется постоянный мониторинг радиационного фона, в том числе рядом с Ростовской АЭС, на которой накануне отключили второй энергоблок.

Основанием к отключению энергоблока послужил дефект сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, который относится к системе контроля уровня и влажности пара в парогенератор. Эта система является частью второго "чистого" контура, по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода..

Как ранее писал сайт "КП-Ростов", второй энергоблок Ростовской АЭС действительно отключен от сети, но утечки пара не происходило. По его словам, отключение связано с необходимостью проведения ремонтных работ, так как на горячем оборудовании их провести невозможно.