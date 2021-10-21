В Калужской области создадут технологическую долину

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Создание аналога американской «кремниевой долины» в Обнинске поддержало правительство Российской Федерации. Обнинский Инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских технологий» будет специализироваться на ядерных исследованиях и применении этих наработок в медицине. Также в сфере интересов Центра информационно-коммуникационные технологии, новые материалы и лазерные технологии.

Постановление о создании ИНТЦ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Обнинский Центр является совместным проектом Госкорпорации «Росатом», Курчатовского института и Правительства Калужской области.

«Для нашего региона это очень важный проект. Он в перспективе позволит привлечь инвестиций на сумму ориентировочно 20 млрд рублей, создать порядка 1000 рабочих мест», – сказал глава Калужской области Владислав Шапша, комментируя важность создания ИНТЦ для экономики и социальной сферы региона.

Надо пояснить, что ядерная медицина в последние десятилетия превратилась в одно из самых перспективных направлений для инвестиций в здравоохранении. Отечественный рынок ядерной медицины оценивается в $1,2 млрд и показывает ежегодный семи-десяти процентный рост. Ядерная медицина использует для диагностики и лечения онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний радионуклидные фармацевтические препараты. Сердечно-сосудистые заболевания и онкология в настоящее время становятся причиной смерти подавляющего большинства людей. В связи с постепенным старением населения в мире и в частности в России, неизбежно будет наблюдаться рост этих заболеваний. Поэтому с течением времени спрос на ядерную медицину станет лишь увеличиваться.