Врач объяснил, как специальные приложения помогают обнаружить заболевания

Шарифуллина советует после получения диагноза от роботизированной системы обращаться к врачу, который прокомментирует анализы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина в беседе с изданием "Газета.ru" рассказала, что сейчас самый доступный способ следить за здоровьем - специальные приложения, которые позволяют на основании замеров пульса, температуры, насыщения крови кислородом заподозрить определенные проблемы в организме.

"Современные приложения о здоровье отслеживают параметры биомаркеров крови, мочи, ликвора, слюны и прочего по анализам пользователей. Опираясь на референсные значения ведущих клиник и лабораторий мира, они могут провести анализ и указать в каких пределах те или иные биомаркеры, какая система органов находится в состоянии воспаления, вероятные причины наблюдаемых отклонений", - рассказала она.

Шарифуллина советует после получения диагноза от роботизированной системы обращаться к врачу, который прокомментирует анализы. Она добавила, что задача разработчиков медицинских приложений - предложить человечеству искусственный интеллект, который будет стоять на страже нашего здоровья.

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