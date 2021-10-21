В Омской области машина насмерть сбила педагога техникума

Пешеход скончалась до приезда "скорой" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось ночью на трассе Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка в Омской области.

Прибывшие на место полицейские предварительно выяснили, что 65-летний водитель на «Ниве» не заметил на проезжей части человека и в районе 141 километра автодороги сбил его. Пожилая женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте. Сообщение об этом происшествии поступило в дежурную часть полиции 20 октября примерно в 23.10.

По информации «Города55», погибшая Нина О. оказалась преподавателем агротехнического техникума в рабочем поселке Полтавка. Она трудилась в образовательном учреждении на этой должности около восьми лет.

В этот же день еще одно трагическое ДТП произошло на трассе Омск-Муромцево. Девушка 2004 года рождения и без водительских прав села за руль «Ниссан Альмера» и не справилась с управлением. Машина улетела в кювет. В результате происшествия девушка погибла на месте, ее пассажир с травмами попал в больницу.

По данным фактам в УМВД России по Омской области проводят проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.