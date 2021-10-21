"Спартак" попросил Роспотребнадзор разъяснить, сколько зрителей пустят на стадион в нерабочие дни

"Спартак" ждет указание Роспотребнадзора по числу болельщиков на трибунах / Фото: Instagram "Спартака"

Московский "Спартак" планирует получить комментарий Роспотребнадзора по ограничительным мерам на спортивных мероприятиях в российской столице, сообщает "КП-Спорт".

В частности, представителей "красно-белых" интересует, сколько зрителей можно будет пускать на стадион в период нерабочих дней в Москве.

"На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с "Ростовом", разрешен допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Иных постановлений мы не получали", - уточнил пресс-атташе Дмитрий Зеленов.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 28 октября по 7 ноября 2021 года в Москве будут нерабочие дни. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с распространением коронавирускной инфекции.

В частности, согласно документу, "запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве".