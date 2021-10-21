Иммунолог Крючков оценил эффективность нерабочих дней

Эксперт считает, что нерабочие дни продлят, как минимум, на неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иммунолог Николай Крючков в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что одна неделя - недостаточный срок, чтобы серьезно отразиться на картине заболеваемости. Он считает, что эффективность нерабочих дней зависит только от граждан: нужно носить маски и ограничивать социальные контакты.

"Но в текущей ситуации до праздников еще далеко, потому меры решили не откладывать. Тем не менее, мировая практика показывает, что эффективный локдаун длится три-четыре недели, так что, думаю, в нашем случае его тоже продлят, как минимум, на неделю", - рассказал эксперт.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости вводить локдаун по всей стране. Она подчеркнула, что такое решение было бы нецелесообразным, передает телеканал "360".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021. Власти регионов имеют право сделать нерабочими дни до 30 октября, а также продлить их.