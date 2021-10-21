В Оренбургской области мигрант избил сотрудника ДПС

Нарушитель набросился на сотрудника ДПС с кулаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 октября 2021 года около села Майорское Оренбургской области сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль. Однако водитель неадекватно отреагировал на законные действия инспектора и набросился на него с кулаками, сообщает 56orb.ru.

По версии следствия, ЧП возле АЗС в Майорском произошло около половины четвертого утра. 48-летний гражданин иностранного государства не согласился с законными действиями сотрудника полиции по пресечению административного правонарушения и применил насильственные действия к представителю власти. Нападавшего задержали, а после возбудили на него уголовное дело.

Сейчас обвиняемый в преступлении по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» находится под стражей. Следователи Октябрьского межрайонного отдела СУ СК по Оренбургской области устанавливают обстоятельства происшествия, подлежащие доказыванию.