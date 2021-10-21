Михаил Саакашвили из окна тюремной камеры показал "сердечко" своим сторонникам

Михаил Саакашвили показывает "сердечко" своим сторонникам. Фото: кадр из видео.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые «показался на публике» после того, как 1 октября его задержали на родине. Через окно тюремной камеры он махал руками своим сторонникам и показывал сложенное из пальцев «сердечко». В какой-то момент Саакашвили придвинулся к решетке на окне, ухватившись за нее обеими руками, и люди смогли разглядеть его лицо. В этот момент Михаил Саакашвили улыбался.

32-секундная видеозапись дистанционного общения Саакашвили с собравшимися около Руставской тюрьмы людьми, ратующими за его освобождение, размещена на странице Mikheil Saakashvili в Facebook.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября, через два дня после того, как он вернулся на родину, в Грузию. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года.

Часть пути из Украины в Грузию, как сообщалось на kp.ru, Саакашвили проделал в грузовике с молочными продуктами. Политик заявил, что вернуться его заставила неодолимая тоска по родине.