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Здоровье21 октября 2021 15:22

Песков: Собянин использовал особые полномочия, принимая решение о новых ограничениях

Представитель Кремля прокомментировал решение столичного мэра о дополнительных ограничительных мерах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин, вводя новые ограничения, связанные с распространением коронавируса в столице, использовал свои особые полномочия, данные главам регионов в этой сфере. Такое заявление в четверг, 21 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вчера президент именно обращался к главам регионов с призывом использовать их особые полномочия», - приводит ТАСС слова представитель Кремля, который таким образом прокомментировал решение столичного градоначальника о дополнительных ограничительных мерах в Москве с 28 октября по 7 ноября.

Напомним, сегодня, 21 октября, московский мэр объявил, что в рамках новых усиленных мер в период с 28 октября по 7 ноября приостановят работу организации сферы услуг, а также общепита и развлечений, среди которых рестораны и торговые центры. Кроме того, не будут оказываться услуги в центрах «Мои документы» за исключением особых случаев.