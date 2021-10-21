Кремль: очных мероприятий у Путина пока не будет из-за сложной эпидобстановки

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин после объявления о нерабочих днях в стране на фоне сложной эпидемиологической обстановкой продолжит работать по видеосвязи. Такое заявление в четверг, 21 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что на данный момент очных мероприятий не запланировано, в том числе приема или вручения наград в День народного единства.

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций ... Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, днем ранее, 20 октября, российский лидер объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. При этом Путин сообщил, что главы российских регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно.