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Здоровье21 октября 2021 15:43

Эпидемиолог Горелов заявил о редкой иммунологической поломке у тех, кто не получает антител после двух разных вакцин

Специалист призвал не зацикливаться на показателях наличия антител
Мария ПАВЛОВА
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Определять наличие антител ни перед вакцинацией, ни после вакцинации не нужно, сказал эпидемиолог Александр Горелов.

Определять наличие антител ни перед вакцинацией, ни после вакцинации не нужно, сказал эпидемиолог Александр Горелов.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал «забыть об антителах», выступая в эфире Доктор-ТВ.

- В мире никто антитела не определяет ни до прививки, ни после прививки. Это исключительно эпидемиологический тест только для науки эпидемиологии. Для того, чтобы следить за распространением инфекции и планировать противоэпидемические мероприятия, - сказал Александр Горелов.

Специалист назвал еще одну ситуацию, при которой важно определить наличие антител в организме вакцинированного.

- Вы сделали прививку, у вас ноль. Вы сделали другую прививку, у вас ноль. Значит, вам к иммунологу. Если вы поменяли два вакцинных препарата, и у вас ноль, значит, у вас редкая иммунологическая поломка. И вам поможет разобраться иммунолог, - сказал Александр Горелов.

Ранее сообщалось, что в России обнаружены первые случаи заражения новым подвидом Дельта-штамма коронавируса, который медики назвали AY.4.2. О том, чем отличается от других этот мутант и чем он опасен, kp.ru рассказывает здесь.