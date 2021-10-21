Эпидемиолог Горелов заявил о редкой иммунологической поломке у тех, кто не получает антител после двух разных вакцин

Определять наличие антител ни перед вакцинацией, ни после вакцинации не нужно, сказал эпидемиолог Александр Горелов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал «забыть об антителах», выступая в эфире Доктор-ТВ.

- В мире никто антитела не определяет ни до прививки, ни после прививки. Это исключительно эпидемиологический тест только для науки эпидемиологии. Для того, чтобы следить за распространением инфекции и планировать противоэпидемические мероприятия, - сказал Александр Горелов.

Специалист назвал еще одну ситуацию, при которой важно определить наличие антител в организме вакцинированного.

- Вы сделали прививку, у вас ноль. Вы сделали другую прививку, у вас ноль. Значит, вам к иммунологу. Если вы поменяли два вакцинных препарата, и у вас ноль, значит, у вас редкая иммунологическая поломка. И вам поможет разобраться иммунолог, - сказал Александр Горелов.

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