Представитель МИД Турции не располагает информацией об аресте четырех россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич сообщил, что не располагает информацией об аресте в стране четырех российских граждан, которых якобы обвиняют в шпионаже.

Напомним, в минувшую среду, 21 октября, газета Hurriyet заявила, что суд в Турции арестовал шесть иностранных граждан, которые были задержаны в начале октября этого года по подозрению в «политическом и военном шпионаже». Среди них четверо россиян, а также один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана. По данным издания, подозреваемые якобы собирались совершить вооруженную акцию против чеченских оппозиционеров в Турции и планировали получить оружие для этого.

«Я об этом ничего не знаю. Если выясню, то отвечу вам», - приводит РИА Новости слова представителя МИД Турции, который таким образом ответил на вопрос об аресте россиян.