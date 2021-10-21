Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 октября 2021 15:42

Представитель МИД Турции не располагает информацией об аресте четырех россиян

Ранее сообщалось об аресте в Турции шести иностранных граждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Представитель МИД Турции не располагает информацией об аресте четырех россиян

Представитель МИД Турции не располагает информацией об аресте четырех россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич сообщил, что не располагает информацией об аресте в стране четырех российских граждан, которых якобы обвиняют в шпионаже.

Напомним, в минувшую среду, 21 октября, газета Hurriyet заявила, что суд в Турции арестовал шесть иностранных граждан, которые были задержаны в начале октября этого года по подозрению в «политическом и военном шпионаже». Среди них четверо россиян, а также один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана. По данным издания, подозреваемые якобы собирались совершить вооруженную акцию против чеченских оппозиционеров в Турции и планировали получить оружие для этого.

«Я об этом ничего не знаю. Если выясню, то отвечу вам», - приводит РИА Новости слова представителя МИД Турции, который таким образом ответил на вопрос об аресте россиян.