Банк «Открытие» подал жалобу в Верховный Суд на решение по иску к подрядчику строительства «Дома Открытия»

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Эта компания выступала подрядчиком строительства нового головного офиса банка – «Дома «Открытия» – и не выполнила своих договорных обязательств. В результате банку экстренно пришлось менять подрядчика, а сроки переезда существенно сдвинулись.

В январе этого года банк подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к ООО «Стротэкс-консалтинг», требуя взыскать неустойку за просрочку выполнения работ и штраф за нарушение предписаний строительного контроля общим размером 554 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы в своем решении от 8 апреля 2021 года частично удовлетворил эти требования: с подрядчика взыскан штраф в размере 1,38 млн рублей. При этом в удовлетворении требований о взыскании неустойки за нарушение подрядчиком промежуточных и конечного срока завершения работ банку было отказано.

Апелляционная и кассационная жалобы банка в Девятый арбитражный апелляционный суд, а затем в Арбитражный суд Московского округа были отклонены. Поскольку банк уверен в своей правоте, он намерен отстаивать свои интересы в высших судебных инстанциях.

С точки зрения банка, подрядчик неоправданно завысил цены в смете и сорвал сроки, установленные договором. Кроме того, качество выполненных работ также оказалось ненадлежащим. При этом «Стротэкс-консалтинг» получил от банка почти 2,6 млрд рублей, что составляет 90 процентов от общей стоимости договора.

По мнению банка, задержка выполнения работ была связана с нарушением сроков субподрядчиками, привлеченными ООО «Стротэкс-консалтинг». В пользу этой версии говорит то, что сам подрядчик не только направлял им претензии о нарушении сроков выполнения работ, но и подал массовые иски о взыскании неустойки за такую просрочку на сумму 123 млн рублей. Более того, эти иски, в отличие от иска банка «Открытие», были удовлетворены судами в полном объеме.

Важно, что «Стротэкс-консалтинг» не сообщал банку о возможных проблемах с выполнением работ в установленные сроки. Банк «Открытие», в свою очередь, неоднократно информировал подрядчика о том, что работы уже выходят из графика производства. Вся переписка с подрядчиком, а также другие доказательства, подтверждающие правоту банка, суду были предоставлены, но были проигнорированы всеми судебными инстанциями.