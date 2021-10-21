Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов десяти государств, в том числе США

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти государств, среди которых американский дипломат, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу.

Ранее дипломатические ведомства Канады, Дании, Германии, Франции, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Новой Зеландии, и США выступили с призывом отпустить Кавалу. После этого Министерство иностранных дел Турции вызвал их послов, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

«Почему эти десять послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело: давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов?», - приводит телеканал Haberturk слова турецкого лидера.

Осман Кавала является известным турецким правозащитником и основателем культурного фонда Anadolu Kültür A , который занимается поддержкой проектов этнических и религиозных меньшинств, в том числе поднимает вопрос о примирении между турецким и армянским населением, а также о мирном решении курдского вопроса.