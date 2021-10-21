Захарова: Североатлантический альянс своими усилиями похоронил совет Россия - НАТО

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс фактически похоронили Совет Россия - НАТО, отказавшись от контактов по военной линии. Такое заявление в четверг, 21 октября, сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Своим нежеланием совместно искать пути деэскалации фактически похоронили Совет Россия-НАТО … Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии», - заявила дипломат, отметив, что в подобных условиях «работать по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла».

Напомним, НАТО решило сократить состав постпредства России при альянсе в ответ на «враждебную деятельность» Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от российской стороны в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные действия полностью подрывают перспективы возобновления диалога между Россией и НАТО.