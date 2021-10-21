На Ямале создадут три современных мусоросортировочных комплекса

В Москве состоялась встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, где обсуждалось реформирование системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в округе и создание современной коммунальной инфраструктуры.

В 2024 году на Ямале планируется создать 3 кластера по обращению с ТКО в отдалении от городов Салехард, Новый Уренгой и Муравленко. Они будут включать в себя автоматизированные мусоросортировочные комплексы, связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочными станциями и площадками временного накопления отходов. Реализовать проекты планируется на условиях концессии.

«Мы опубликовали конкурсную документацию и уже получаем заявки. Одним из основных критериев отбора будет минимальное софинансирование со стороны бюджета. Также важно, чтобы инвестор был готов отказаться от части необходимой валовой выручки, которую можно компенсировать за счёт дохода от продажи ценных фракций отходов. Таким образом мы сможем снизить тариф для наших жителей», — отметил Дмитрий Артюхов.

Создаваемые кластеры позволят полностью решить вопрос сортировки ТКО в населенных пунктах, обеспеченных круглогодичным транспортным сообщением. Также на встрече обсудили ситуацию в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, которые не имеют постоянной транспортной схемы.

«Для удаленных территорий в округе рассматривают вопрос создания восьми мусороперегрузочных станций, на которых будут сортировать отходы, отбирать органику. Вместе с Дмитрием Андреевичем обсудили варианты поддержки проектов со стороны РЭО, рассчитываем на плодотворное сотрудничество», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

В настоящее время на Ямале действует 16 объектов размещения твердых коммунальных отходов мощностью 170 тысяч тонн, большинство из них построили в 1990-х, вместимость полигонов практически исчерпана. До 1 января 2025 года данные объекты планируется закрыть.