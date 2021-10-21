Италия сообщила об эпидемии высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди домашних птиц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Италия заявила об эпидемии среди домашних птиц высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.

Как передает издание Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ), вспышка птичьего гриппа произошла на коммерческой ферме по откорму индеек на севере Италии. Организация сообщила, что хозяйство в Ронко-аль-Адидже в провинции Верона лишилось 200 из 13 тысяч птиц.

Напомним, что в текущем году в России зафиксировали несколько вспышек птичьего гриппа. Как писал сайт kp.ru, 5 октября в башкирском селе Бишкураево был зафиксирован случай птичий грипп, а на следующий день в Туймазинском районе уже ввели режим ЧС. Для недопущения распространения заболевания у местных жителей изъяли и уничтожили домашних птиц.

Птичий грипп у людей может приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей с отделением мокроты на ранней стадии, которая может быстро прогрессировать до тяжелых заболеваний и даже летального исхода. Вирус не передается от человека к человеку.