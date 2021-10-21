В Краснодарском крае не будут вводить дополнительные нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября в курортных городах Краснодарского края посещение кафе, ресторанов и других мест общественного питания и досуга возможно только при наличии QR- код из личного кабинета на портале «Госулуги». Такое решение приняли на заседании оперативного штаба региона, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Краснодарском крае нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября. Учитывая специфику нашего курортного региона, мы понимаем, что количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным, – отметил Вениамин Кондратьев. - Но мы не должны забывать, что текущая ситуация с распространением коронавируса в регионе непростая. Необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить вспышки заболевания. Ситуация должна быть полностью под нашим контролем».

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Гречаная сообщила, что в крае нет действующих очагов коронавируса. Темп прироста заболевших – 9,9%, что ниже, чем в целом по России.

«Не допустить роста заболеваемости поможет ужесточение ряда мер. Это, прежде всего, соблюдение масочного режима, усиление контроля за нахождением в изоляции лиц старше 60-ти лет и тех, кто лечится дома. Также для контроля ограничений необходимо активно использовать QR-коды из личных кабинетов граждан на портале «Госуслуги», – предложила Татьяна Гречаная.

Эту идею поддержали главы курортных городов и ведущие врачи региона. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что город ожидает порядка 120 тысяч отдыхающих. Глава Анапы Васили Швец отметил, что на сегодняшний день спрос на средства размещения вырос до 80%.

«Полностью поддерживаю предложение. В период нерабочей недели мы рады гостям, но при условии, что они будут вакцинированы. Поэтому в курортных городах посещать кафе, рестораны и другие места общественного питания и досуга можно будет только при наличии QR- кодов. Так мы обеспечим безопасность гостей и жителей», – добавил Вениамин Кондратьев.

При этом с 30 октября по 7 ноября на Кубани ограничат массовые спортивные и культурные мероприятия. В этим сроки допуск участников и зрителей на них возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета на портале «Госулуги». Кроме того, резервные инфекционные госпитали региона переводятся в режим повышенной готовности.