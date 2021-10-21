Захарова: страны Запада не предоставили России через ОЗХО никаких данных по Навальному

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия, Великобритания, Швеция и Франция так и не предоставили через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) никаких запрошенных Москвой данных по блогеру Алексею Навальному. Такое заявление в четверг, 21 октября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Кроме того, российский дипломат прокомментировала ответы западных стран на вопросы Москвы по ситуации вокруг Навального. Как она заявила, Запад намерен и далее раскручивать провокацию против России.

«Ответы являются по сути просто бессодержательными. Это - отписки, которые сформулированы в жанре мегафонной дипломатии. Коллеги не предоставили никаких сведений. Запросили эти сведения, т.к. они важны для проверки МВД. Целый ряд вопросов остался без ответов», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Захарова заявила, что ОЗХО в своих докладах о ситуации с Навальным исправляет и изымает факты, а также подбрасывает фейки. Выводы доклада, подчеркнула она, шиты белыми нитками. Позже и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов сообщил, что секретариат организации принял решение отказаться от возможности взаимодействия с Россией по расследованию инцидента с Навальным.