Минпросвещения РФ рекомендовало регионам организовать каникулы с 30 октября по 7 ноября 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минпросвещения РФ направило российским регионам рекомендации организовать в школах каникулы в период нерабочих дней - c 30 октября по 7 ноября текущего года. Об этом в четверг, 21 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни», - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве назвали возможным в случае крайней необходимости по решению учредителей школ организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, а также дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

Напомним, днем ранее, 20 октября, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. При этом российский лидер заявил, что главы российских регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно.